Війська росії від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 359 дітей, понад 700 — поранені.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 5 серпня більш як 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 359 дітей загинули та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40 областях.

4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей від 8 до 15 років.

Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії.

Також у ході фіксації злочинів, вчинених росіянами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

В ОГП нагадують, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хабта за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, в Україні працює онлайн-платформа "Діти війни", яка має допомогти у пошуку та порятунку дітей та визволенні їх із місць примусового переміщення чи депортації.