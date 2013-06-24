В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 338 дітей, 610 – дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у ТелеграміОфіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 338 дітей загинуло та понад 610 поранено», - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Повідомляється, що 23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

Також вчора внаслідок обстрілів військами рф цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей - 9 та 6 років.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області поранено дитину.

Крім того, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще п’ятьох та поранення п’ятьох дітей через обстріли загарбниками Волноваського району Донецької області.

Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень російськими військовими житлових будинків у Маріуполі загинули 9 дітей та 8 – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 23 червня російські загарбники запустили з території рф на Сумщину безпілотник з вибухівкою та обстрілювали область з «Градів» і мінометів, постраждала дитина.