Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні уже загинули 197 дітей і більше 350 - отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у ТелеграміОфіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 197 дітей загинуло та більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомеля та міста Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу села Дитятки Київської області військовослужбовці рф розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу міста Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю, інформують у прокуратурі.

Нагадаємо, в опублікованому 13 квітня щоденному повідомленні Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), яке фіксує жертви від початку розв’язаної рф війни, УВКПЛ повідомляє про зафіксовані 1932 випадки загибелі та 2589випадків поранень цивільного населення України унаслідок російського повномасштабного вторгнення.