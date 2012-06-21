Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Чеські археологи зробили унікальне відкриття недалеко від міфічної гори Ржіп у Центральній Чехії. Вони виявили курган кам'яного віку, який вважається одним із найстаріших у Європі. Вони також знайшли добре збережену похоронну камеру з рештками дитини і артефактами приблизно 3800 до н.е.

Гора Ржіп відіграє ключову роль у чеській міфології. Легенда свідчить, що в давнину праотець Чех піднявся на гору, оглянув околиці і вирішив оселитися там зі своїм плем’ям слов'ян.

Мальовничий ландшафт з пагорбами був інтенсивно заселений і використовувався людьми з доісторичних часів до наших днів і став чимось на зразок скарбниці археологічних розкопок.

Останню знахідку зробили археологи з Університету Західної Богемії в Пльзені, – це неолітичний курган типу довгого кургану, майже 90 метрів у довжину і 25 метрів у ширину, з прихованою під ним похоронною камерою.

Це було виявлено завдяки помітним відмінностям у посівах на аерофотозйомки, – пояснює Петро Кріштуф, один з членів дослідницької групи.

«Насправді це метод, який використовується в археології кілька десятиліть. Зернові культури, які ростуть над археологічними об'єктами, що заповнені більш родючим ґрунтом, виростають вищими і мають інший колір. Так що, якщо дивитися зверху або з літака, вони можуть окреслити археологічні об'єкти внизу».

Петро Кріштуф каже, що це відкриття унікальне завдяки добре збереженому кургану кам’яного віку, оскільки більшість таких поховань у Чехії повністю зруйновані.

Вони в основному розташовані на територіях, які довгий час використовувалися для ведення сільського господарства, і їх поверхня була зруйнована інтенсивним середньовічним і особливо сучасним сільськогосподарським вирощуванням, кажуть науковці.

«Нам також вдалося сфотографувати могилу, над якою було побудовано піраміду з каменів. Вона знаходиться в масивній шахті глибиною один метр, облицьованою консервованою деревиною, що теж дуже рідко. На наш подив, цей величний пам'ятник збудували для дитини».

Дослідники з Університету Західної Богемії в Пльзені разом з експертами з Карлова університету і Чеського університету природничих наук також виявили оригінальний чорнозем з доісторичних часів під курганом. В інших місцях цей виключно родючий ґрунт повністю зник.

За словами археологів, які вивчають ритуальний ландшафт навколо міфічної гори, в безпосередній близькості від недавно виявленої піраміди з каменів є ще як мінімум чотири подібні місця. Їх розглянуть пізніше в цьому році і протягом наступного року в рамках проєкту, що підтримується Чеським грантовим агентством.