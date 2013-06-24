15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”.

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.