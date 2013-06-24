Німецькі соціал-демократи перемогли на регіональних виборах у Берліні та очолили уряд федеральної землі, повідомляє Reuters. Завдяки цьому кандидатка від СДПН Франциска Гіффай стане першою в історії жінкою-мером німецької столиці.

43-річна Франциска Гіффай, яка раніше очолювала міністерство у справах сім’ї в уряді Ангели Меркель, змінить на цій посаді члена СДПН Міхаеля Мюллера. Він вирішив більше не балотуватися.

У Берліні СДПН набрала 21,4%, зелені — 18,9%, ліві — 14%. Вірогідно, СДПН збереже нинішню коаліцію в мерії із зеленими та лівими.

Ще однієї сенсацією нинішніх виборів до Бундестагу стала перемога двох відкритих трансгендерних жінок Тесси Ганзерер та Найк Славік від партії «Союз 90/Зелені», повідомляє DW.

Перша раніше була депутаткою зелених у ландтазі Баварії, а друга представляла на виборах Північний Рейн-Вестфалію і посіла 11 місце у списку зелених.

Досі в Бундестазі був лише один депутат-трансгендер, однак про це стало відомо тільки після закінчення його повноважень.