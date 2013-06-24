Президент Тунісу Каїс Саїд призначив Наджлу Боден Ромдан прем’єр-міністром. Вона стала першою жінкою на цій посаді в арабському світі.

«Уперше в історії країни жінка очолила уряд. Це велика честь для Тунісу й туніських жінок», — заявив Каїс Саїд.

63-річна Наджлу Боден Ромдан працювала у міністерстві вищої освіти країни. Вона обійме посаду прем’єра тоді, коли демократичні здобутки революції 2011 року опинилися під загрозою. Новому уряду доведеться у стислий термін шукати фінансову підтримку для бюджету та виплати держборгу держави після того, як у липні було призупинено переговори з МВФ. У липні в Тунісі пройшли маніфестації, учасники яких вимагали розпуску парламенту, зміни політичного режиму та притягнення до відповідальності винних у погіршенні епідемічної та соціально-економічної ситуації.

Президент Каїс Саїд провів нараду із представниками служб безпеки та військовими для обговорення ситуації, що склалася, після чого оголосив про призупинення діяльності Асамблеї народних представників, скасування парламентської недоторканності депутатів і відставку прем’єр-міністра Хішама Машиші.

Після рішення президента Тунісу про відставку прем’єра біля будівлі парламенту країни почалися зіткнення. У столицю ввели урядові війська та запровадили комендантську годину.