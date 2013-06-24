Днями під час засідання уряду протокольним рішенням схвалено проєкт дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Так забезпечено виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ, повідомляє Мінфін.

Ця дорожня карта — рамковий документ, розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, потреб у швидкому відновленні й післявоєнній відбудові. Вона допоможе побудувати ефективну систему управління публічними інвестиціями, яка забезпечить планування проєктів, здійснення їх добору за прозорими процедурами і чіткими критеріями та реалізацію в межах запланованих строків і фінансування.

Зокрема, дорожньою картою передбачено: ухвалення рішень про здійснення публічних інвестицій в межах стратегічного та середньострокового бюджетного планування і створення стратегічної інвестиційної ради; поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проєкти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проєкту; уніфікацію підходів до оцінки та добору публічних інвестиційних проєктів незалежно від джерел та механізмів фінансування і створення єдиного проєктного портфеля для забезпечення пріоритезації й отримання доступу до фінансування; оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками; створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми; розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному і місцевому рівнях.

Надалі доручено Мінфіну за участі Мінекономіки, Мін’юсту, Мінінфраструктури та інших заінтересованих сторін розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів план заходів щодо реалізації дорожньої карти до 1 червня 2024 року.