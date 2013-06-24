Упродовж останніх тижнів Укрзалізниця спостерігає збалансування потоків пасажирів, які виїжджають залізницею за кордон та повертаються в Україну. Так, тільки протягом минулого тижня залізничники перевезли 30,8 тис. пасажирів у міжнародному сполученні, з яких 15,5 тис. поїхали з України, а 15,3 тис. повернулись. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Попит на міжнародні маршрути також продовжує зростати: переважна більшість поїздів останніми тижнями курсує з завантаженістю 90% і вище. Саме тому в компанії створили https://uz-vezemo.com/eu-schedule/ — тут ви знайдете всі пасажирські поїзди, які їдуть з України за кордон та зворотно, а також зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами.

Наприклад, якщо вам треба з Відня повернутися до Києва, а квитки на прямий поїзд №149 Відень — Київ скінчилися, то ви можете обрати альтернативний маршрут: придбати квитки на поїзди ІС105 Відень — Перемишль і №54 Перемишль — Київ, адже стиковка між ними — ідеальні півтори години у Перемишлі! Посилання на польські та австрійські квитки теж є на порталі.

Дістатися України з будь-якої точки світу можна зі зручними пересадками на поїзди Укрзалізниці через 5 найближчих аеропортів:

Варшава.

Будапешт.

Відень.

Краків (зручно поїздом до Перемишля).

Жешув (60 хв автотрансфер до Перемишля).

Дбаємо про наших пасажирів, навіть якщо вони за кордоном.