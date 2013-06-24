У місті Свидник у сусідній Словаччині частка українців серед населення одна з найвищих у цій країні — близько 13%. Тут дбайливо оберігають традиції етносу, представники якого живуть у Східній Словаччині споконвіку. І не випадково саме тут, у Свиднику, створено Музей української культури.

Щороку в 13-тисячному місті на берегах річки Ондава проходить Фестиваль пирогів. На святі народних традицій, яке відбулося удвадцятьсьоме, побував кореспондент «УК».