На середину вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 770 тис. га (61%), намолочено 26 млн тонн зерна: пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), з урожайністю 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн; ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), з урожайністю 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн; гороху обмолочено 109,4 тис. га (98%), з урожайністю 22,9 ц/га намолочено 250,7 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 12,2 тис. га (0,3%), з урожайністю 52,3 ц/га намолочено 63,7 тис. тонн; гречки обмолочено 40,5 тис. га (34%), з урожайністю 14,4 ц/га намолочено 58,5 тис. тонн; проса обмолочено 25,9 тис. га (58%), з урожайністю 22,7 ц/га намолочено 58,6 тис. тонн.
Триває збирання соняшнику та сої. Соняшник аграрії зібрали на площі 478 тис. га (10%), намолотили 924 тис. тонн насіння. Збирання сої проведено на площі 71,5 тис. га (5%), намолочено 172 тис. тонн. Збирання ріпаку завершено: на площі 1 млн 92 тис. га (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння з урожайністю 28,6 ц/га.