Уряд Австралії оголосив про скасування мит для українського експорту. Товари, вироблені в Україні, зможуть безперешкодно заходити на австралійський ринок, що сприятиме нарощенню експортної активності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення передбачає зниження тарифної ставки з 5% до нуля на товари, вироблені в Україні. Пільга діятиме протягом 1 року. Лібералізація не торкнеться акцизних зборів, які застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів – вони діятимуть для української продукції і далі.

Австралія – перспективний торговельний партнер України з потужним експортним потенціалом для України. У 2021 році обсяг експорту українських товарів зріс на майже 44% порівняно з 2020 роком. Наша країна збільшила постачання продукції металургійного комплексу – в 1,9 раза (на 7,2 млн дол.), машинобудування – в 1,7 раза (на 5 млн дол.), продукції АПК та харчової промисловості – на 18,6% (на 4,3 млн дол.). Також у більш ніж у 2 рази збільшився експорт послуг з України до Австралії.

У січні-квітні 2022 року зовнішньоторговельний оборот товарів з Австралією склав 95,7 млн дол. і збільшився в 2,2 раза – в основному завдяки нарощуванню імпорту товарів та послуг до України, зокрема, газу, пального та нафтопродуктів.

З початку повномасштабного вторгнення рф Австралія надає нашій країні всебічну підтримку. Це великі обсяги гуманітарної допомоги, постачання необхідної Україні зброї, а також торговельні заходи для тиску на країни, які підтримують збройну агресію проти нашої держави. Так, Австралія ввела 35% мито на всі товари з росії та білорусі на додаток до вже існуючих мит та заборонила імпорт російських нафти, нафтопродуктів, природного газу, вугілля й інших енергоносіїв.

Скасування мит для України відкриє нові можливості для українських експортерів, дозволить наростити товарообіг між країнами та посилить взаємовигідне партнерство.