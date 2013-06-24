П’ять спільних українсько-хорватських документів було підписано під час офіційного візиту в нашу країну Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича

Окрім згаданої в попередньому номері «УК» спільної Декларації щодо європейської перспективи України, яка визначає пріоритетні напрями співпраці в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, підписаної спільно із Президентом Володимиром Зеленським, інші укладено під час другого засідання Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічної співпраці.

Угода про співпрацю між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Хорватія забезпечить рівні права доступу українських і хорватських дослідників до архівних документів. Це матиме позитивний вплив на подальшу активізацію та розвиток фахових, наукових і культурних зв’язків.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія про співпрацю в галузі залізничного транспорту має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між країнами.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у галузі метрології між Міністерством економіки України та Державним бюро метрології Республіки Хорватія сприятиме обміну інформацією та передовим досвідом Хорватії, виконанню Україною положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів у торгівлі та підготовки до укладення Угоди АСАА.

План заходів Робочої групи між Україною і Хорватією на 2022/2023 роки, який серед іншого передбачає обмін досвідом з Хорватією в питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.

Підсумковим акордом візиту стала участь глав урядів у роботі українсько-хорватського бізнес-форуму в Києві. Уряд України прагне, аби потенційні інвестори почувалися тут упевнено, комфортно й захищено. Для цього активізовано процес трансформації економіки, ринкових перетворень і зменшення ролі держави в економічній діяльності.

«Торік ми активізували приватизацію державних підприємств. І вже є вдалі приклади. Приватизація відбувається на відкритих аукціонах, і я запрошую інвесторів із Хорватії брати участь у приватизаційних процесах. Це розвиває нашу економіку, стаючи важливою реформою на шляху європейської інтеграції», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Скажімо, у 2020—2021 роках від приватизації отримано 8,1 мільярда гривень. А у 2013—2019-му, за його словами, ця сума становила 6,5 мільярда.

Активізовано й інструмент державно-приватного партнерства. Є приклади успішної концесії портів, готується будівництво концесійних автобанів. На думку Дениса Шмигаля, Хорватія може стати яскравим прикладом для України в будівництві швидкісних автодоріг.

«Триває активна підготовка й підписання угод про розподіл продукції в газовидобувній галузі. Наш наступний крок — це угоди про розподіл продукції в галузі критичної сировини. Україна — член альянсу критичної сировини в ЄС. У цю галузь ми також запрошуємо інвесторів, зацікавлених у розвитку видобування й переробки», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова нашого Прем’єра.

Ще один важливий проєкт, який сприяє розвитку інвестиційної інфраструктури, — мережа індустріальних парків, яких уже 52. Держава інвестуватиме кошти в заходи з енергоефективності. Уже наступного року заплановано термомодернізацію п’яти тисяч багатоквартирних будинків. Триває активна цифровізація державної сфери та спрощення надання адмінпослуг.

«Український уряд ставить у пріоритеті європейську інтеграцію і відповідно співпрацю із країнами ЄС. Ми зацікавлені в імплементації найкращих європейських правил, які дадуть змогу іноземним компаніям вигідно та впевнено інвестувати в Україну», — окреслив мету Денис Шмигаль.

Андрей Пленкович вказав, що представники хорватського бізнесу бачать потенціал України та інтенсивність двосторонніх відносин. Підприємці помічають, як влада України пришвидшила реформи та врегулювала правову систему. І це дає гарантію безпеки та надійності їхніх інвестицій.