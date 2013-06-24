Відповідне рішення Кабінет Міністрів України схвалив на своєму засіданні. Мова йде про початок передачі меліоративних систем Держводагентства до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітки.

Своїм рішенням Уряд розпочав практичну реалізацію по розділенню функцій управління інфраструктурою водного господарства та водними ресурсами між Мінагрополітики та Міндовкілля.

Це дозволить Мінагрополітки нарешті розпочати реформи у сфері меліорації та модернізації меліоративної мережі країни, підвищення її енергоефективності та потенціалу. Адже наразі стан гідротехнічної інфраструктури в Україні не дозволяє зрошенню розвиватися. А від цього напряму залежить не лише продовольча безпека країни, а й ощадливе використання природних ресурсів.

Відтепер Держрибагентство зможе працювати у напрямку:

відновлення та збільшення площ зрошуваних земель;

залучення інвестицій у реконструкцію та будівництво меліоративних систем;

стимулювання водокористувачів щодо створення організацій водокористувачів та державних операторів меліоративних систем;

побудови ефективної політики тарифоутворення на послуги зі зрошення та дренажу;

створення програм державної підтримки розвитку меліорації.

До кінця 2022 року Мінагрополітики спільно із Міндовкілля планують повною мірою завершити реалізацію схваленого Урядом торік рішення «Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель» передавши всю наявну держану меліоративну інфраструктуру до Державного агентства меліорації та рибного господарства.