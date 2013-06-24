Учора, 9 квітня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії міжнародних договорів у галузі освіти та науки з Республікою білорусь. Відповідна постанова була ухвалена під час засідання Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, денонсовано міжурядові угоди про взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту та вчені звання, співпрацю в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також Договір між Урядом України та Урядом Республіки білорусь про співпрацю в галузі науки та технологій.

Угоди були укладені понад 20 років тому, проте у зв'язку з підтримкою Республікою білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни рф проти України, продовження дії цих документів не є можливим.

Після повного припинення співпраці в галузі освіти та науки з рф, послідовним кроком стала денонсація всіх угод із країною, яка підтримує агресора.

Нагадаємо, реєстрацію на участь у національному мультипредметному тесті продовжено до 19 квітня.