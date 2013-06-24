Кабінет Міністрів України скасував заборону на експорт мінеральних добрив та жита з України відповідним рішенням у вівторок, 26 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, було внесено зміни до Постанови № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (від 29 грудня 2021 року).

Відтепер жито; мінеральні, хімічні, азотні, калійні та інші добрива підлягають ліцензуванню.

Нагадаємо, наразі в Україні є 73 тис. тонн перехідних залишків жита, а обсяги його виробництва цьогоріч прогнозуються на рівні 321 тис. тонн, отже, пропозиція жита на ринку у 2022/2023 МР може скласти - 404 тис. тонн, при внутрішній потребі в 353 тис. тонн у 2022/2023 МР.

Стосовно добрив, то на поточний маркетинговий рік потреба становить близько 1,7 млн тонн, що значно менше попереднього року. В Україні наразі працює 2 підприємства з виробництва добрив, які не припиняли свою роботу.