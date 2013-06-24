Уряд дозволив пересилання паспортів і посвідчень на повернення в Україну у міжнародних поштових відправленнях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ця новація спрямована на те, щоб допомагати українцям виїжджати з тимчасово окупованих територій і росії.

Ухвалене Кабінетом Міністрів рішення було розроблено за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду українців з ТОТ через територію третіх країн в Україну. Його очолює Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Депортація українців із тимчасово окупованих територій до рф стала масштабним злочином окупантів. При цьому громадяни часто залишаються без будь-яких документів, що посвідчують їх особу. Як наслідок – при спробі виїхати з російської федерації до третіх країн їм складно перетинати кордон.

Новація дозволить забезпечити проїзними документами українців – як депортованих, так і тих, що виїхали до третіх країн, – для їх повернення на Батьківщину.

Таке рішення було прийнято 17 січня на засіданні Кабінету Міністрів України. Сьогодні Уряд переголосував постанову у зв'язку з уточненням законодавчої термінології.