У рамках міжнародної співпраці українські рятувальники отримали від МВС Фінляндії броньований мобільний житловий контейнер. В перспективі планується передати для потреб ДСНС 10 таких житлових модулів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні, 09 січня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів робочу зустріч із головою МВС Фінляндії Крістою Мікконен, під час якої обговорив напрями співпраці між обома відомствами.

«Ми обговорили гуманітарну місію, зокрема, евакуацію громадян, питання гуманітарного розмінування. Отримуємо від наших міжнародних колег дуже багато допомоги, особливо для наших піротехніків. Крім того, Фінляндія прихистила понад 45 тисяч громадян України у себе, і зараз працює над тим, щоб додатково прийняти людей із Балтійських країн з метою надання їм прихистку. Зараз ми отримуємо броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які будуть працювати в найгарячіших точках та на деокупованих територіях задля своєчасного розмінування та скорішого надання можливості людям повертатися до своїх домівок. Вдячний за увагу, допомогу, яку ми отримуємо вже майже рік», – зазначив Денис Монастирський.

Водночас сторони обговорили надання подальшої допомоги у вигляді спеціальних роботів для розмінування та роботизованої техніки для пожежогасіння.