На виконання завдання Президента України відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо післявоєнного відновлення деокупованих територій Київської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді взяли участь Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, представники МОЗ, МОН, МКІП та інші.

Зокрема, було визначено дати старту й перші проекти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом «build back better».

«Закон, необхідний для початку масштабних проектів відбудови, ухвалений Парламентом і підписаний Президентом. Визначено п’ять населених пунктів, де стартує пілот. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом «краще, ніж було», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.