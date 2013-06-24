Влада Нової Зеландії має намір заборонити на законодавчому рівні продаж тютюнових виробів молоді. З відповідною заявою виступила заступниця міністра охорони здоров’я країни Айша Верралл, повідомляє Reuters. «Ми хочемо бути впевненими, що молодь ніколи не куритиме, тому криміналізуємо продаж або постачання їй тютюнових виробів», — заявила Айша Верралл.

Ідеться про законопроєкт, який мають розглянути у парламенті 2022 року. Згідно з його положеннями, особи, яким на час набуття чинності закону виповниться 14 років, не зможуть легально купувати тютюн протягом усього свого життя. «Вони і наступні покоління ніколи не зможуть законно купувати тютюн, оскільки насправді не існує безпечного віку для того, щоб почати курити», — написала на своїй сторінці у Twitter Айша Верралл. За її словами, куріння — головна причина передчасної смерті в Новій Зеландії, спричиняє рак в одному з чотирьох випадків.

Згідно з офіційними даними, 11,6% новозеландців старших 15 років, курять. Серед дорослого населення цей показник сягає 29%. Завдяки обмеженням на продаж тютюну влада Нової Зеландії розраховує скоротити цей показник до 5% до 2025 року. Обмеження набуватимуть чинності поетапно. 2024-го планують істотно скоротити кількість ліцензованих торговців тютюновими виробами, 2025-го — зробити жорсткішими граничні норми вмісту нікотину у продуктах, а 2027 року досягти вільного від тютюну покоління.

Лікарі й медичні працівники країни схвально поставилися до рішення уряду, зокрема до кроку, спрямованого на жорсткі правила продажу тютюнових виробів і обмежень вмісту нікотину в сигаретах. Вони переконані, що це допоможе багатьом кинути курити й зменшить можливість для молоді стати нікотинозалежними. Та в Новій Зеландії лунають застереження із приводу того, що ця жорстка заборона може породити чорний ринок продажу сигарет і тютюну, який візьмуть під свій контроль кримінальні угруповання.