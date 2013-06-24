Уряд запровадив програми для підтримки бізнесу, щоб він залишався в Україні та працював на Перемогу. Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час онлайн-вебінару «Програми підтримки бізнесу під час воєнних дій», який організувала Рада бізнес-омбудсмена.

«Уряд запропонував бізнесу програми, щоб підтримати його в цей непростий для всієї країни час. Зокрема це грантові програми «єРобота», які діють з липня, програма релокації підприємств з небезпечних територій, кредитування бізнесу під 5—7—9%, з наступного року запровадимо ще кілька активних програм зайнятості, що стимулюватимуть роботодавців брати на роботу певні категорії людей», — розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, грантові програми мають серед підприємців значний попит. Особливо програма мікрогрантів, за якою можна отримати від держави грант до 250 тисяч грн на започаткування чи розширення власної справи.

«На сьогодні українці подали понад 14,7 тисячі заяв на різні грантові програми «єРобота». Понад 13 тисяч з них — на отримання мікрогрантів за програмою «Власна справа». Успішною визнано вже 2131 заяву. І нині вже виплачено понад 200 мільйонів гривень отримувачам, зокрема мікрогрантів — на майже 150 мільйонів гривень», — повідомила посадовець.

Вона нагадала, що гранти — це безповоротна допомога від держави. Але обов’язкова умова їх надання — створення підприємцями робочих місць. І кошти від держави, отримані у вигляді грантів, вони мають повернути впродовж трьох років до бюджету через сплату податків від діяльності підприємств, зокрема податків з праці: податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску.

За урядовою програмою релокації в безпечніші регіони країни за підтримки держави було переміщено 770 підприємств, 599 з яких вже відновили роботу. Завдяки цій програмі бізнес може продовжувати безперебійно працювати та сплачувати податки, а тисячі співробітників цих підприємств мають роботу. Найбільше підприємств релокувалось до Львівської (30%), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%) областей.

Для підтримки бізнес може одержати кредитування на пільгових умовах за програмою «Доступні кредити 5—7—9%». На час воєнного стану і місяць після його завершення підприємці можуть узяти кредит до 60 мільйонів гривень під 0%. На сьогодні банки видали вже майже 50 тисяч кредитів за цією програмою на загальну суму понад 150 мільярдів гривень.

«З наступного року почнуть діяти активні програми зайнятості, за якими роботодавці отримуватимуть певні пільги за працевлаштування окремих категорій осіб. Наприклад, за працевлаштування молоді на перше робоче місце, людей, що тривалий час були безробітними, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, ветеранів. Роботодавець у такому разі отримуватиме компенсацію у вигляді повернення йому з державного бюджету частини ЄСВ або частини заробітної плати чи податку на доходи фізичних осіб протягом певного часу. Так держава надаватиме підтримку підприємцеві й водночас заохочуватиме легальну зайнятість», — пояснила Тетяна Бережна.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»