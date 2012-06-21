В Ізраїлі на засіданні комісії міністрів щодо боротьби з коронавірусом було ухвалено рішення про розширення вимог "зеленого стандарту" на нові категорії працівників.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

"Зелений стандарт" відтепер поширюється на працівників системи охорони здоров'я, освіти і соціальних служб, а також на працівників всіх організацій і місць, для відвідування яких потрібен "зелений паспорт" або довідка про перенесене коронавірусне захворювання, або негативний результат тесту на коронавірус.

Це може означити, що "зелений паспорт" буде необхідний працівникам спортивних залів, ресторанів і кафе, парків, місць розваг. У разі відсутності документа, що підтверджує проходження вакцинації, буде необхідний негативний тест на коронавірус.

Також були затверджені обмеження, які діятимуть біля Стіни Плачу напередодні свята Рош а-Шана: в читанні "Сліхот" зможуть взяти участь не більше 8 тисяч осіб, які будуть розділені на 18 груп ("капсул"). Носіння маски є обов'язковим.

Згідно з публікацією на сайті "Мако", наявність "зеленого паспорта" в учасників заходу є бажаним, але не обов'язковим.

Як пише видання, навчальний рік в Ізраїлі розпочнеться цього року, як і зазвичай, 1 вересня.

У "червоних" містах діятиме правило: якщо в класі менш як 70% учнів отримали перше щеплення, клас буде навчатися дистанційно.

Починаючи з четверга, 30 вересня, відсоток вакцинованих вимірюватиметься виходячи з кількості осіб, які отримали дві дози вакцини.

Обидва ці правила поширюються лише на учнів з 8 по 12 класи.

У вересні учням, які проживають у "червоних" містах і знаходяться на дистанційному навчанні, буде запропоновано пройти вакцинацію в школі, щоб їхній клас зміг перейти на фронтальне навчання.

Невакциновані працівники системи освіти повинні будуть двічі на тиждень пред'являти негативний результат тесту на коронавірус, який можна буде зробити у пунктах експрес-тестування, розгорнутих по всій країні.

За даними сайту Worldometer, з початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі зафіксували понад мільйон випадків COVID-19, зокрема більш як 1 тис. смертельних. Одужали 973,7 тис. хворих.

Нагадаємо, що минулого тижня в Ізраїлі почалася так звана бустерна вакцинація громадян старше 30 років. Третє щеплення дозволять зробити всім, хто отримав друге п'ять місяців тому, знизивши вік для отримання права на щеплення до 12 років.