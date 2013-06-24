Компенсацію за розміщення ВПО у квітні надали закладам, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності, а також приватним закладам освіти. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів затвердив 26 липня. На це спрямовано понад 126 мільйонів гривень, повідомляє Мінреінтеграції.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила розглянути розширення переліку закладів, яким нададуть компенсацію. Це дасть змогу створити більше місць для ВПО.

Нагадаємо, на початку липня Ірина Верещук ініціювала заборону виселення ВПО із закладів освіти напередодні навчального року без надання альтернативного прихистку та наголосила на неприпустимості стягування закладами з ВПО орендної плати, зауваживши, що це грубе порушення порядку надання компенсації на оплату ЖКП за розміщення ВПО. Згаданий документ затверджено постановою Кабміну №261 від 11 березня цього року.