Компенсацію за розміщення ВПО у квітні надали закладам, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності, а також приватним закладам освіти. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів затвердив 26 липня. На це спрямовано понад 126 млн гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Своєю чергою Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила розглянути розширення переліку закладів, яким нададуть компенсацію. Це дозволить створити більше місць для ВПО.

Нагадаємо, на початку липня Ірина Верещук ініціювала заборону виселення ВПО з закладів освіти напередодні навчального року без надання альтернативного прихистку та наголосила на неприпустимості стягування закладами з ВПО орендної плати, зауваживши, що це є грубим порушенням порядку надання компенсації на оплату ЖКП за розміщення ВПО. Згаданий документ затверджений постановою Кабміну № 261 від 11 березня цього року.