Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, йдеться на сайті Мінрегіону.

«Протягом найближчих трьох років уряд планує побудувати інфраструктуру для мережі з двадцяти п’яти індустріальних парків за державні кошти. Це забезпечить створення сотень тисяч робочих місць в суміжних галузях економіки. Хочу відзначити, що індустріальні парки — це також майданчики для інвестицій українцями з-за кордону. Їх перевагами, зокрема, є низький «бар’єр входу» та зручність для нових інвестицій», — підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

Він повідомив, що наразі Мінрегіон разом із Комітетом з економічного розвитку Верховної Ради, Мінекономіки та експертним середовищем задля створення базової інфраструктури та економічних стимулів підготували до другого читання законопроєкт 4416-1 щодо змін до базового закону про індустріальні парки.

"Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689. Йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади", - йдеться у повідомленні.