Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Відповідна постанова КМУ № 91 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей» набула чинності 03 лютого. Про це повідомляє Урядовий портал.
Відтепер КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань здійснює підготовку та подання Кабміну пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться урядом на розгляд РНБО відповідно до ЗУ «Про санкції», та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до компетенції Комісії.