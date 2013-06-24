Вона міститиме подальшу інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо реформи митниці.

За словами глави уряду, Україна вже реалізує можливості митного безвізу з ЄС в режимі спільного транзиту (NCTS), а також отримала від Єврокомісії високу оцінку щодо виконання її вимог у митній галузі.

«Подальша реформа митниці передбачає певні практичні крокіи. Це встановлення сканерів, спільний контроль українських митників та митників країн ЄС. Для цього необхідно гармонізувати наше законодавство з європейським. Один із пріоритетних напрямів реформування — цифровізація митниці. Ідеться про обмін даними, електронну чергу, що впорядкує перетин кордону, електронне розмитнення в «Дії», — переконаний Прем’єр-міністр.

Очільник уряду дав завдання створити робочу групу для оновлення стратегії реформування митниці.