Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагородив державними відзнаками працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вручення відбулося 27 травня з нагоди Дня екстреної медичної допомоги за участі Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Екстрена медицина — це особливі люди, які ніколи ні перед чим не зупиняються, і для яких швидкість порятунку життя — це і ціль і мета. Ми докладемо усіх зусиль, щоб і зараз, і після нашої спільної перемоги ви могли залишатися героями, не ризикуючи власним життям. В новій Україні майбутнього і оновленій системі охорони здоров’я, серцем якої назавжди залишиться екстрена медична допомога», — зазначив Прем’єр-міністр.

Нагороджені працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відзначилися високою мужністю та героїзмом. Вони продовжували виконувати роботу й рятувати людей під російськими обстрілами й бомбардуваннями в найгарячіших точках Київської, Донецької, Запорізької, Луганської областей.

Під час офіційного заходу Центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було передано 25 нових високопрохідних автомобілів, отриманих від ВООЗ та Уряду Великої Британії.