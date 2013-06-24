Уряд перерахував 170 млн грн на рахунки отримувачів мікрогрантів на започаткування чи розвиток бізнесу за грантовою програмою єРобота. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Запроваджені 2022 року Урядом грантові програми єРобота для підтримки підприємництва продовжують діяти і сьогодні чергові 717 українців отримали на свої рахунки мікрогранти на старт, або розвиток свого бізнесу на загальну суму 170 млн грн. Ці кошти отримали переможці двох останніх хвиль програми “Власна справа” минулого року та частина переможців, що подали заяви на мікрогранти вже цього року», - зазначила Юлія Свириденко.

За програмою “Власна справа” українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти минулого року, створять близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму “Власна справа” бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.