Уряд вніс зміни до додатків постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану». Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Згідно змін перерозподіляються 18 млн грн. на забезпечення продовольчої продукції та пакувальні товари, послуги із зберігання та/або переробки зерна та збільшено обсяг субвенції на Донецьку, Запорізьку та Київську області (на 7 057 700 грн., 4 600 000 грн., та 6 602 340 гривень відповідно).

«Ще весною цього року ми виділили регіонам кошти, аби вони могли створити додаткові запаси зерна. Ця робота велася все літо й продовжується зараз. Аби повною мірою створити необхідні запаси, Уряд перерозподілить 18 млн грн для Донецької, Київської та Запорізької областей. Попри те, що збір врожаю все ще триває, можемо з упевненістю сказати, що Україна здатна повністю забезпечити внутрішнє споживання власною рослинною агропродукцією та продовжувати експорт», - зазначив після засідання Уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, для забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану обласні та Київська міська військові адміністрації з мають забезпечити зберігання зерна та/або переробку його на борошно і крупи (за потреби) з компенсацією переробникам послуг з переробки та зберігання зерна за рахунок коштів державного бюджету.

Це передбачено програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Донецькій, Запорізькій та Київській обласним військовим адміністраціям не вистачає коштів субвенції для розрахунку за послуги зі зберігання зерна, закупленого для задоволення нагальних потреб, проте, у Кіровоградській обласній військовій адміністрації є залишок невикористаної субвенції. Перерозподіл коштів дозволить покрити видатки цих областей.