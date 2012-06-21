Уряд ухвалив низку проектів, що спрямовані на підтримку регіонів, зокрема про перерозподіл та питання використання субвенцій для відновлення інфраструктури на сході України, на підтримку реформи шкільного харчування та для розвитку комунальної інфраструктури. Про відповідні проекти актів на черговому засіданні 11 серпня Кабінету Міністрів розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, буде здійснено перерозподіл субвенції в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Проект націлений на якісне відновлення інфраструктури громад на сході України, які найбільше постраждали від збройної агресії РФ. Перерозподіл коштів дасть можливість реалізувати 170 проектів, які спрямовані на відновлення закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, громадських центрів та ЦНАПів.

Також на черговому засіданні Уряд врегулював питання використання залишку освітньої субвенції. Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку ініціативи Першої леді Олени Зеленської щодо реформи шкільного харчування.

«У 2020 році більше 1800 шкіл отримали відновлені харчоблоки, в цьому році ця цифра буде суттєво збільшена, в тому числі і за рахунок розширення джерел фінансування», - повідомив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду також анонсував рішення про затвердження порядку надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки.

«Пропонуємо надати органам місцевого самоврядування інструмент підтримки у загальному обсязі 100 млн гривень, що дозволить зменшити витрати на придбання комунальної техніки», - повідомив Денис Шмигаль.