Кабінет Міністрів України підтримав проект Закону України «Про Національну систему кваліфікацій». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей проект розроблено Міністерством освіти і науки України за участю широкого кола зацікавлених сторін на виконання частини другої статті 37 Закону України «Про освіту», підпункту 1 пункту 56 Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року та кроку 137 Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 лютого 2024 року.

Законопроект розроблено з метою упорядкування Національної системи кваліфікацій та її законодавчого забезпечення, визначення механізмів взаємодії зацікавлених сторін у межах Національної системи кваліфікацій, унормування питань присвоєння, підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, створення умов для максимального залучення роботодавців до процесу підготовки фахівців у закладах освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.

Проектом Закону визначається мета завдання, структури та принципи організації та функціонування Національної системи кваліфікацій, засади розроблення рамок кваліфікацій, професійних стандартів, формування та супроводу Єдиного реєстру кваліфікацій.

Також визначаються повноваження державних органів управління у сфері кваліфікацій, зокрема уточнюються особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій. Також визначаються завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів, загальні засади присвоєння, підтвердження, визнання професійних кваліфікацій, зокрема здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, а також присвоєння і підтвердження освітніх кваліфікацій, зокрема часткових.

Відповідно до рекомендації Ради Європи (COUNCIL RECOMMENDATION of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (2022/C 243/02)) впроваджується поняття мікрокваліфікацій, особливості їхнього здобуття і присвоєння.