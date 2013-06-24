Кабінет Міністрів ухвалив рішення надати Міністерству у справах ветеранів 12,5 мільйона гривень на одноразову грошову допомогу особам, які постраждали в антитерористичній операції на сході нашої країни. Із цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей чотирьох осіб, які загинули, і 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в АТО із захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Кошти буде спрямовано з резервного фонду державного бюджету.

Загалом від початку року Кабмін уже спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в антитерористичній операції, понад 112 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від її групи виплачується у таких розмірах: І група — 400, ІІ група — 300, ІІІ — група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 гривень.