Кабінет Міністрів України підтримав законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів». Вже скоро українські компанії мають повністю відмовитися від програм країн-агресорів задля збереження національної безпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб підвищити кіберзахист країни, Держспецзв’язку за завданням Ради національної безпеки та оборони розробила цей законопроект. Він посилює санкційне законодавство щодо переліку цифрових продуктів. Це розповсюджується на програмні й інформаційні ресурси, створені російськими компаніями чи будь-якими представниками країн, які мають стосунок до діяльності країн-агресорів чи терористичних організацій.

Зокрема, законопроект передбачає заборону поширення та використання юридичними особами програмних продуктів які:

Створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції;

Створені юридичними особами, частка у статутному капіталі яких перебуває у власності таких держав;

Створені юридичними особами, які перебувають під контролем іноземних юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють терористичну діяльність;

Програмні продукти, створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;

Програмні продукти, розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

Законопроект також передбачає заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, вебсторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.

Реалізація законопроекту сприятиме підвищенню рівня кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем в умовах наявних та потенційних загроз національній безпеці України, зокрема через військову агресію російської федерації.