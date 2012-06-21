Кабінет Міністрів України 1 вересня підтримав рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

«Наше завдання: вкладати кошти в заклади освіти, дати стимули для розвитку, заохочувати підприємців інвестувати в освіту, мотивувати вчителів кращими зарплатами, а студентів вищими стипендіями», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з 1 січня 2022 року в закладах професійно-технічної освіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

За словами Глави Уряду, останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді.