«Крім малих розмірів пенсій, українців обурює ще й певна несправедливість під час нарахування. Наприклад, двоє людей пішли на пенсію з однакових посад, маючи однаковий страховий стаж. Але перша, скажімо, 5—7 років тому, маючи тоді відчутно меншу, ніж тепер на тій самій посаді, зарплату. А друга — нещодавно, коли зарплата була відчутно вищою. І пенсія відповідно також буде у кілька разів більшою за пенсію попередника. Тому раніше в законодавстві України був передбачений механізм осучаснення пенсійних виплат».
Про це розповів в інтерв’ю для «Урядового кур’єра» віце-прем’єр міністр Павло Розенко.
«Але фактично у 2012—2013 роках цей процес було повністю зупинено. Отже, осучаснення пенсій не відбувається в нас уже майже 5 років. І кількість проблем тут зростає рік у рік. Адже якщо пенсіонери, розмір виплат яких залежить від мінімальної зарплати, отримують нехай невелике, але таки підвищення після підвищення соцстандартів останнім часом двічі на рік, то люди, які мають чесно зароблені трудові пенсії, такого збільшення не отримують. А таких, за нашими підрахунками, майже 4 мільйони. Тож цю несправедливість слід виправити», – наголосив урядовець.
Саме тому, на його переконання, відновлення механізму осучаснення пенсій нині серед найголовніших пріоритетів уряду, і ми зобов’язані його реалізувати в 2017 році. Але зрозуміло, що для цього необхідно відшукати додаткові фінансові ресурси — близько 30—40 мільярдів гривень.
Віце-прем’єр сподівається, що вся робота уряду щодо детінізації бізнесу, зменшення податкового навантаження на нього, яке ми зробили рік тому, відчутно зменшивши оподаткування, а також підвищення мінімальної зарплати дадуть цей необхідний додатковий ресурс, щоб саме цього року отримати змогу провести таке осучаснення.