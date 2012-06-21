Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину.

«Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50 відсотків нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди знаходилися вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизились», – зазначила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, незважаючи на те, що зараз вся Україна знаходиться у «зеленій зоні», а доходи людей почали зростати, уряд передбачив продовження дії цього компенсаторного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться у «червоній зоні» у випадку нової хвилі коронавірусу.

«Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилась, по всьому світу йдуть нові спалахи. І у випадку чергової хвилі мешканці регіонів, які опиняться у «червоній зоні», автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій», – підкреслила міністр.