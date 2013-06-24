Кабінет Міністрів України погодив внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Ними передбачено закріпити перелік підстав для позбавлення статусів ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Надалі документ має розглянути Верховна Рада України.
Відповідно до законопроекту, такими підставами є
- наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- виявлення факту підроблених документів, на підставі яких особі надано статус, або надання недостовірних даних;
- подання особою заяви у довільній формі про позбавлення її статусу.
Також Уряду надаються повноваження визначати порядок позбавлення статусів.