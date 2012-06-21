Кабінет Міністрів погодив призначення 4-ох членів наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) та 2-ох членів наглядової ради НЕК "Укренерго".
Про це йдеться у розпорядженнях уряду №812-р та №815-р, відповідно.
Так, за погодженням Кабміну незалежними членами наглядової ради “Магістральних газопроводів України” стали: Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко, Ян Чадам. Тетяна Федорова стане у наглядовій раді МГУ представником держави.
На посади членів наглядової ради “Укренерго” погоджені кандидатури Юрія Бойка та Дмитра Олефіра як представників держави.
Як повідомлялося, 6 липня відбулося перше засідання оновленого складу Номінаційного комітету. Раніше ЗМІ повідомляли, що незалежні експерти Номінаційного комітету з відбору керівників і членів наглядових рад особливо важливих підприємств на початку травня заявили, що припиняють роботу в Україні, доки не стане зрозумілим план дій із реформи корпоративного управління.
Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ.