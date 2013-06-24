У вівторок, 27 грудня, Кабінет Міністрів України погодив розроблені фахівцями Міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичних оглядів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ними запроваджуються безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше ніж один раз на рік для ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів, родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Наразі Мінветеранів у співпраці з МОЗ активно працює над удосконаленням надання сучасних та якісних медичних послуг ветеранам і їхнім рідним.

Впровадження безоплатних профілактичних медичних оглядів дозволить покращити ефективність заходів з профілактики захворювань серед ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць, виявлення на ранніх стадіях проблем зі здоров’ям та своєчасного надання медичної допомоги.

Погоджений Урядом проект Закону буде спрямований на розгляд до профільного парламентського комітету та подальшого ухвалення Верховною Радою України.