Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону про внесення змін до статті 369³ Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Уряду 13 червня.

Прийняття закону обумовлено зростанням випадків впливу корупційних правопорушень на результати спортивних змагань.

Законопроєктом пропонується значно підвищити штрафи від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років за правопорушення щодо результатів змагань.

Також за несанкціоноване використання ексклюзивної спортивної інформації передбачається штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження волі на строк – від двох до п’яти років.

Закон сприятиме усуненню колізій та прогалин у Кримінальному кодексі України у частині відповідальності за протиправний вплив на результати спортивних змагань.