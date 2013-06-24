Вчора, Кабінет Міністрів України затвердив Протокол між Урядом України й Урядом Республіки Польща, який вносить зміни до міжурядової угоди про надання Україні пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проектів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Первинну кредитну угоду було укладено ще у 2015 році на 100 млн євро, з яких на сьогодні використано понад 40 млн євро.

Ці зміни передбачають збільшення суми кредиту зі 100 до 160 млн євро. Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування проектів із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури й облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, у вересні 2022 року під співголовуванням Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук було проведено чергове засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Результатом роботи комісії власне і стало збільшення суми кредиту й інші зміни, зафіксовані у Протоколі.

«Дякую Уряду Польщі за непохитну підтримку України у ці складні часи. Нещодавні домовленості – це ще один крок до інтеграції України в єдиний економічний простір Європейського Союзу. Польща вкотре доводить, що є логістичним та економічним хабом для України. Адже розбудова прикордонної інфраструктури, покращення транспортного сполучення – це перш за все про розширення торгівельних відносин України з ЄС. Разом зі спільним кордоном ми будуємо спільне майбутнє», – наголосила Ірина Верещук.