Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови №704 від 30 серпня 2017 року, що дозволить підвищити соціальний захист співробітників розвідувальних органів.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, проєктом постанови передбачається з дня набрання нею чинності для військовослужбовців розвідувальних органів: збільшення розмірів посадових окладів, збільшення мінімального розміру премії, встановлення інших у порівнянні з військовослужбовцями ЗСУ порядку нарахування і розміру надбавки за вислугу років.

На реалізацію урядової постанови додаткові видатки бюджету становитимуть: у 2021 році – не потребує додаткових видатків; у 2022 році – 3 660 020, 7 тис.грн; у 2023 році – 3 569 959,8 тис. грн.