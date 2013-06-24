Через війну прогнозується близько 30% падіння економіки, і як наслідок — зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Нині 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття. При цьому істотно, більш ніж удвічі, зменшилась кількість вакансій на ринку праці — на сьогодні їх лише 31 тисяча, тобто на одну вакансію претендує 8 безробітних. Тому уряд запровадив комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, за програмою єРобота українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу, гранти до кількох мільйонів — на розвиток переробних підприємств, закладки садів, теплиць. При цьому обов’язковою умовою надання грантів є створення підприємцями нових робочих місць.

«Майбутнє за малим і середнім бізнесом. Ті підприємці, які навіть під час війни готові розпочинати чи розвивати власну справу, створювати нові робочі місця і наймати людей, отримають фінансову підтримку від держави у вигляді грантів», — передає слова урядовця Мінекономіки.

Серед інших програм стимулювання зайнятості вона назвала надання компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, якою скористались вже 9 тисяч підприємців, залучення безробітних до «Армії відновлення» через їхню участь у суспільно корисних роботах.

«Частина українців захищає нашу країну та наближає перемогу, інша — має працювати. Альтернативи в нас немає. Для тих, хто зараз залишився без роботи і хоче працювати, ми пропонуємо долучитись до суспільно корисних робіт і отримувати щонайменше мінімальну заробітну плату, яку гарантує держава. При цьому місцева влада за рахунок власних коштів може збільшити оплату за таку роботу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр. За її словами, центри зайнятості також пропонують різні програми перекваліфікації, що дають можливість людям отримати нову затребувану на ринку спеціальність. Зокрема, для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні це 26 тис. грн).