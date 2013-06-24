Наступного місяця уряд представить План відновлення України — United24 і вже сьогодні запрошує країни долучитися до його реалізації. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія відновлюватиме українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області», — зауважив Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що Україна формує амбітний план відновлення і вірить, що британські компанії відіграють одну із ключових ролей у цій відбудові.

«Адже Велика Британія та британський народ стоять пліч-о-пліч з нами у цей надскладний момент нашої історії. І я впевнений, що так буде і надалі», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 мільярдів доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 мільйонів квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів. Загальний обсяг програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють у 500––600 мільярдів євро.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Україна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, відбудови доріг, мостів та житла на визволених територіях: «Попереду на нас чекає велика робота. Ми хочемо не просто відновити зруйноване. Ми хочемо побудувати нову країну».