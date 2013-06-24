21 березня на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про створення акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», яка передбачає реорганізацію Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект постанови на засіданні Уряду доповідав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Метою прийняття документа є створення акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належатиме державі, а також затвердження статуту акціонерного товариства та Положення про наглядову раду акціонерного товариства.

Створення правонаступника Державного концерну «Укроборонпром» у вигляді акціонерного товариства сприятиме запровадженню моделі корпоративного управління у сфері оборонно-промислового комплексу, відповідно до рекомендацій з корпоративного управління суб’єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку. Це також сформує передумови для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу, створить умови для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Відповідно до пункту шостого статті 3 розділу ІІ Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та пункту 1 статуту акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», акціонерне товариство з дня його державної реєстрації є правонаступником усіх прав і обов’язків ДК «Укроборонпром».