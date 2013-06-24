4 жовтня, Уряд прийняв постанову«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти».Про це повідомляє Урядовий портал.

Розроблена МОЗ постанова спрямована на детінізацію в системі охорони здоров’я, сприятиме підвищенню ефективності держрегулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, та покращенню доступу до них пацієнтів. Також реферування цін дозволить зменшити витрати лікарень на закупівлю препаратів, які входять до Національного переліку лікарських засобів.

На сьогодні, відповідно до чинного законодавства, ціни на більшість лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти, декларуються власниками реєстраційних посвідчень на лікарський засіб за заявницьким принципом (без обґрунтування величини ціни).

Також наразі діє держрегулювання цін лише на деякі лікарські засоби, які включені до Нацпереліку, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі даних про ціни на препарати у Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині.

Оскільки з початку повномасштабної війни в Україні спостерігається зростання цін на лікарські засоби, іноді – необґрунтоване, з’явилася потреба розширити діючий механізм референтного ціноутворення.

«Ефективне управління коштами з державного бюджету під час війни набуло критично важливого значення в Україні. Так само критично важливим сьогодні стало забезпечення наших громадян доступними, у тому числі за ціною, ліками. Наразі механізм референтного ціноутворення є одним з основних інструментів для встановлення граничної ціни на лікарські засоби, які фінансуються з державних бюджетів, у більшості європейських держав. А практика його застосування дасть можливість знизити ціни на лікарські засоби і покращити ефективність бюджетних витрат», – підкреслив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідно до прийнятої постанови:

1) запроваджується державне регулювання цін шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі референтного ціноутворення на лікарські засоби, що зареєстровані в Україні, а також:

включені до Національного переліку,

щодо яких проведена державна оцінка медичних технологій, за результатами якої лікарські засоби також можуть закуповуватись за кошти державного бюджету (крім тих, для яких рекомендовано укладення чи продовження дії (пролонгації) договорів керованого доступу);

2) затвердження МОЗ реєстру граничних оптово-відпускних цін на зазначені лікарські засоби, а також затвердження порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню.