Задля мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня запускається єВідрядження. Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на строк до 7 днів. Дозвіл можна буде оформити на порталі Дія. Послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які відповідають таким умовам:

подали податкову звітність;

відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на державне соціальне страхування;

середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;

внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень;

кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10 осіб.

Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб. Але при цьому не більше 10 людей із компанії одночасно.