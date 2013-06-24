Для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв сьогодні постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва». Про це повідомляє Урядовий портал.
Прийнятими змінами* продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році. А саме: продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.
У межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено:
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;
- встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств;
- у межах Державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»:
- встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;
- встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.
Окрім того, постановою також передбачено:
- відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;
- виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.
Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля.
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*до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28