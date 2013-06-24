Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 6 березня затвердив кандидатуру очільника Національного антикорупційного бюро України. За підсумками відбору Конкурсної комісії та після спілкування трьох кандидатів із Прем’єр-міністром, Уряд призначив директором НАБУ Семена Кривоноса. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Був проведений прозорий конкурс. Половина складу конкурсної комісії — це представники від наших міжнародних партнерів. Всі засідання комісії транслювалися. Тести, знання законодавства, практичне завдання, перевірки на доброчесність кандидатів. Все це було зроблено», — зазначив очільник Уряду Денис Шмигаль.

Конкурсна комісія за підсумками відбору визначила трьох кандидатів на посаду Директора Національного бюро і внесла подання Прем’єр-міністру України. Згідно із частиною 10 Статті 7 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» після внесення Прем’єр-міністром України подання про призначення кандидата на посаду Директора Національного бюро Кабінет Міністрів України на відкритому засіданні призначає таку особу на посаду Директора Національного бюро.

За результатами об’єктивних показників (суми балів, які набрали кандидати) та після особистого спілкування Глава Уряду вніс на розгляд до Кабінету Міністрів України подання про призначення Семена Кривоноса на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, із призначенням директора НАБУ Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. За його словами, це є свідченням цілеспрямованості нашої держави вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС.

«Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану, працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Це демонструє відданість нашої команди принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», — відзначив Глава Уряду.