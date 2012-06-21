Кабінет Міністрів України встановив мінімальний розмір пенсії для людей, які постраждали через Чорнобильську катастрофу.

Зокрема нові виплати отримають члени родини людини, яка померла і мала інвалідність внаслідок вибуху на АЕС, повідомив нардеп Олексій Гочаренко в Telegram.

Мінімальний розмір пенсії становитиме:

• на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії через інвалідність померлого годувальника;

• на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії через інвалідність померлого годувальника.

Члени сім'ї померлого пенсіонера, які проживали разом із ним, можуть подати заяву про виплату коштів, які той не встиг отримати. Це можна зробити впродовж шести місяців із дня смерті. На це мають право також непрацездатні члени родини, які перебували на його утриманні.